Ерегина (Ерегина) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1932
Дата смерти09.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1932
Рождение ребёнка
09.08.1956
Рождение ребёнка
07.01.1958
Рождение ребёнка
Около 29.05.1960
Рождение ребёнка
19.02.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2014