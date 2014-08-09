Ерегина (Ерегина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Ерегина) Валентина Александровна

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.08.1932

Дата смерти

09.08.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1932

Отец: Ерегин Александр Николаевич

Мать: Ерегина Таисия Михайловна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Иванович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Иванович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 29.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Иванович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Сергей Иванович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Сергей Иванович

Смерть
09.08.2014
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