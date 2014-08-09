Ерегин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
07.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Около 29.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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