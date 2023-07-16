Ерегина (Варзина) Анастасия Романовна
Место рождения
Дата рождения09.03.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1904 ст.
Отец: Варзин Роман Тимофеевич
Мать: Варзина Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерегин Иван
Рождение ребёнка
Около 1926
Отец ребёнка: Ерегин Иван
Рождение ребёнка
Около 1929
Отец ребёнка: Ерегин Иван
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Ерегин Иван
Рождение ребёнка
Около 1935
Отец ребёнка: Ерегин Иван
Смерть
Неизвестно