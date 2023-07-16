Ерегина (Варзина) Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Варзина) Анастасия Романовна

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.03.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1904 ст.

Отец: Варзин Роман Тимофеевич

Мать: Варзина Мария Ефимовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Иван

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Ерегин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Ерегин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Ерегин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Ерегин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ерегин Иван

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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