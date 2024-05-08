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Варзина Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Роман Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.03.1904 ст.

Дочь: Ерегина (Варзина) Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Варзин Павел Романович

Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Варзин Тимофей Романович

Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 07.01.1912

Дочь: Ерегина (Варзина) Евгения Романовна

Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Варзин Николай Романович

Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич

Смерть
Около 1950
данные из ПХК Умерла в возрасте 74 года

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