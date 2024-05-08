Варзина Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1904 ст.
Дочь: Ерегина (Варзина) Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 07.01.1912
Дочь: Ерегина (Варзина) Евгения Романовна
Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Варзин Роман Тимофеевич
Смерть
Около 1950
данные из ПХК Умерла в возрасте 74 года