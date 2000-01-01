Варзин Роман Тимофеевич
Место рожденияТевигино
Дата рождения25.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1873
Отец: Варзин Тимофей Федорович
Мать: Варзина Марфа Андреевна
Тевигино
Рождение ребёнка
09.03.1904
Дочь: Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Евгения Романовна
Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варзина Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно