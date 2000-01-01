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Варзин Роман Тимофеевич

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

25.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1873

Отец: Варзин Тимофей Федорович

Мать: Варзина Марфа Андреевна

Тевигино
Рождение ребёнка
09.03.1904

Дочь: Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Варзин Павел Романович

Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Варзин Тимофей Романович

Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Евгения Романовна

Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Варзин Николай Романович

Мать ребёнка: Варзина Мария Ефимовна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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