Варзина Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Варзин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович

Тевигино
Рождение ребёнка
14.02.1869

Сын: Варзин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович

Тевигино
Рождение ребёнка
10.05.1872

Сын: Варзин Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович

Тевигино
Рождение ребёнка
25.09.1873

Сын: Варзин Роман Тимофеевич

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович

Тевигино
Рождение ребёнка
20.01.1876

Дочь: Агния Тимофеевна

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович

Тевигино
Рождение ребёнка
13.05.1877

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Тимофей Федорович

Смерть
Неизвестно
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