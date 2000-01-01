Варзина Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1867
Сын: Варзин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович
Тевигино
Рождение ребёнка
14.02.1869
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович
Тевигино
Рождение ребёнка
10.05.1872
Сын: Варзин Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович
Тевигино
Рождение ребёнка
25.09.1873
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович
Тевигино
Рождение ребёнка
20.01.1876
Дочь: Агния Тимофеевна
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович
Тевигино
Рождение ребёнка
13.05.1877
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Варзин Тимофей Федорович
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно