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Варзин Василий Тимофеевич

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.01.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867 ст.

Отец: Варзин Тимофей Федорович

Мать: Варзина Марфа Андреевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#38
Крещение
03.01.1867 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Крестный: д.Тевигино крестьянский сын Маркел Стефанович Варзин
Бракосочетание
15.02.1891 ст.

Жена: Варзина (Малютина) Александра Николаевна

Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#109 Свидетели: по жениху: д. Юркино - Дмитрий Михайлович Рыжов, д. Тевигино Михаил Федорович Варзин. по невесте: д. Тевигино Исаак Мих... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.

Дочь: (Варзина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#239
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Дочь: (Варзина) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Дочь: (Варзина) Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: (Варзина) Манефа Васильевна

Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Варзин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Варзин Ефимий Васильевич

Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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