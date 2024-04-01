Варзин Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1867 ст.
Отец: Варзин Тимофей Федорович
Мать: Варзина Марфа Андреевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#38
Крещение
03.01.1867 ст.
Крестный: д.Тевигино крестьянский сын Маркел Стефанович Варзин
Бракосочетание
15.02.1891 ст.
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#109 Свидетели: по жениху: д. Юркино - Дмитрий Михайлович Рыжов, д. Тевигино Михаил Федорович Варзин. по невесте: д. Тевигино Исаак Мих... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1892 ст.
Дочь: (Варзина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#239
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Дочь: (Варзина) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Дочь: (Варзина) Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: (Варзина) Манефа Васильевна
Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Мать ребёнка: Варзина (Малютина) Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно