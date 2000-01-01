Варзин Федор Васильевич
Место рожденияТевигино
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Варзина Мария Васильевна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варзина Мария Васильевна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варзина Мария Васильевна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варзина Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно