Варзин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарзин Федор Васильевич

Варзин Федор Васильевич

avatar

Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Около 1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Варзин Василий Тимофеевич

Мать: Варзина Александра Николаевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Варзин Николай Федорович

Мать ребёнка: Варзина Мария Васильевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варзина Мария Васильевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варзина Мария Васильевна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close