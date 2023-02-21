Варзина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1929
Отец ребёнка: Варзин Федор Васильевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варзин Федор Васильевич
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варзин Федор Васильевич
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно