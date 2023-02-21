Варзина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

Около 1929 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Варзин Николай Федорович

Отец ребёнка: Варзин Федор Васильевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варзин Федор Васильевич

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варзин Федор Васильевич

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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