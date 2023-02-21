Варзин Тимофей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзин Тимофей Романович

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Жена

Около 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Варзин Роман Тимофеевич

Мать: Варзина Мария Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варзина Лидия Александровна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варзина Лидия Александровна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно
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