Варзин Тимофей Романович
Место рожденияТевигино
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Варзин Роман Тимофеевич
Мать: Варзина Мария Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варзина Лидия Александровна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варзина Лидия Александровна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно