Дерягина (Ерегина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерягина (Ерегина) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1934

Дата смерти

Около 09.07.2021

Пол

Женский

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1934

Отец: Ерегин Александр Николаевич

Мать: Ерегина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерягин Игорь Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерягин Игорь Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерягин Игорь Александрович

Смерть
Около 09.07.2021
Причина смерти: Короновирус
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