Дерягина (Ерегина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1934
Дата смертиОколо 09.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1934
Рождение ребёнка
04.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерягин Игорь Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерягин Игорь Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 09.07.2021
Причина смерти: Короновирус