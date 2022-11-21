Дерягин Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерягина (Ерегина) Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерягина (Ерегина) Нина Александровна
Смерть
Неизвестно