Дерягин Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерягин Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерягина (Ерегина) Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерягина (Ерегина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
04.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерягина (Ерегина) Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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