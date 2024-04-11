Мальчикова (Ерегина) Капитолина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальчикова (Ерегина) Капитолина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1938

Отец: Ерегин Александр Николаевич

Мать: Ерегина (Варзина) Таисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальчиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1957

Сын: Мальчиков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мальчиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальчиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальчиков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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