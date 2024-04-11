Мальчикова (Ерегина) Капитолина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1957
Сын: Мальчиков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Мальчиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальчиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальчиков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно