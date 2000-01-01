Мальчиков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальчиков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1957

Сын: Мальчиков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мальчикова Капитолина Александровна

Рождение ребёнка
08.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальчикова Капитолина Александровна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальчикова Капитолина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальчикова Капитолина Александровна

Смерть
Неизвестно
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