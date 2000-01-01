Мальчиков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1957
Сын: Мальчиков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Мальчикова Капитолина Александровна
Рождение ребёнка
08.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальчикова Капитолина Александровна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальчикова Капитолина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно