Князева (Варзина) Пелагея Михайловна
Место рожденияТевигино
Дата рождения02.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1900
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Августа Федосеевна
Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович
Петухово
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Князев Григорий Федосеевич
Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович
Петухово
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Князев Владимир Федосеевич
Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Зинаида Федосеевна
Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Князев Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно