Князева (Варзина) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Варзина) Пелагея Михайловна

Князева (Варзина) Пелагея Михайловна

avatar

Место рождения

Тевигино

Дата рождения

02.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1900

Отец: Варзин Михаил Маркелович

Мать: Варзина Мария Григорьевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Августа Федосеевна

Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович

Петухово
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Князев Григорий Федосеевич

Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович

Петухово
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Князев Владимир Федосеевич

Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Зинаида Федосеевна

Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Князев Николай Федосеевич

Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Федосий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Федосий Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close