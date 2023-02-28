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Князев Феодосий Степанович

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Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

?.01.1895

Дата смерти

17.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1895

Отец: Князев Степан

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Августа Феодосьевна

Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна

Петухово
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Князев Григорий Феодосьевич

Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Князев Владимир Феодосьевич

Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Зинаида Феодосьевна

Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Князев Николай Феодосьевич

Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Пелагея Михайловна

Смерть
17.06.1966
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
похоронен на погосте в Юркино
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