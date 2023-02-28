Князев Феодосий Степанович
Место рождения
Дата рождения?.01.1895
Дата смерти17.06.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1895
Отец: Князев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Августа Феодосьевна
Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна
Петухово
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Князев Григорий Феодосьевич
Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Князев Владимир Феодосьевич
Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Зинаида Феодосьевна
Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Князев Николай Феодосьевич
Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1966
похоронен на погосте в Юркино