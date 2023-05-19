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Князев Владимир Феодосьевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Князев Феодосий Степанович

Мать: Князева Пелагея Михайловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Пермь
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