(Князева) Зинаида Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Князева) Зинаида Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Князев Федосий Степанович

Мать: Князева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
02.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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