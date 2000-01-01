Князев Николай Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Нина
Смерть
Неизвестно