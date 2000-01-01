Князев Николай Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Николай Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Князев Федосий Степанович

Мать: Князева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Нина

Смерть
Неизвестно
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