Ребиндер (Трубецкая) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1830
Дата смерти30.07.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1830
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ребиндер Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович
Рождение ребёнка
21.07.1854
Сын: Ребиндер Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович
Рождение ребёнка
20.03.1856
Сын: Ребиндер Роман Николаевич
Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович
Рождение ребёнка
16.10.1857
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович
Смерть
30.07.1860
Дрезден (Саксония, Германия)
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург