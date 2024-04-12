Ребиндер (Трубецкая) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Трубецкая) Александра Сергеевна

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

02.02.1830

Дата смерти

30.07.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1830

Отец: Трубецкой Сергей Петрович

Мать: Трубецкая Екатерина Ивановна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
1852

Муж: Ребиндер Николай Романович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ребиндер Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович

Рождение ребёнка
21.07.1854

Сын: Ребиндер Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович

Рождение ребёнка
20.03.1856

Сын: Ребиндер Роман Николаевич

Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович

Рождение ребёнка
16.10.1857

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович

Смерть
30.07.1860
Дрезден (Саксония, Германия)
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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