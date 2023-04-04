Ребиндер Николай Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1813
Дата смерти14.09.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1813
Бракосочетание
17.01.1839
Супруг(-а): Николай Романович Ребиндер (von Rehbinder)
Рождение ребёнка
23.01.1840
Дочь: Саломки Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ребиндер Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1842
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Ребиндер Елизавета Федоровна
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ребиндер Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
21.07.1854
Сын: Ребиндер Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
20.03.1856
Сын: Ребиндер Роман Николаевич
Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
16.10.1857
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна
Смерть
14.09.1865
Москва, город федерального значения Москва