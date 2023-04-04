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Ребиндер Николай Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1813

Дата смерти

14.09.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1813

Отец: Фон Ребиндер Карл Иванович

Мать: Ребиндер Дарья Мартыновна

Бракосочетание
17.01.1839

Жена: Ребиндер Елизавета Федоровна

Супруг(-а): Николай Романович Ребиндер (von Rehbinder)
Рождение ребёнка
23.01.1840

Дочь: Саломки Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ребиндер Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
29.05.1842

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Ребиндер Елизавета Федоровна

Бракосочетание
1852

Жена: Ребиндер Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ребиндер Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
21.07.1854

Сын: Ребиндер Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
20.03.1856

Сын: Ребиндер Роман Николаевич

Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
16.10.1857

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Ребиндер Александра Сергеевна

Смерть
14.09.1865
Москва, город федерального значения Москва
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