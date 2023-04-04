Ребиндер (Козлянинова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ребиндер (Козлянинова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

03.05.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1839

Муж: Ребиндер Николай Романович

Супруг(-а): Николай Романович Ребиндер (von Rehbinder)
Рождение ребёнка
23.01.1840

Дочь: Саломки Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович

Рождение ребёнка
29.05.1842

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович

Смерть
03.05.1846
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