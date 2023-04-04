Ребиндер (Козлянинова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти03.05.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1839
Супруг(-а): Николай Романович Ребиндер (von Rehbinder)
Рождение ребёнка
23.01.1840
Дочь: Саломки Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович
Рождение ребёнка
29.05.1842
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Ребиндер Николай Романович
Смерть
03.05.1846