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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
115Оек с., вол. пр.крестьяне3138
115Оек с., вол. пр.поселенцы159
115Оек с., вол. пр.инородцы оседлые19
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
В одноименном селении
село Оёк
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
647784Оексело52°35'104°28'N-48-125
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
25612416101с Оексело