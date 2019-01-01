село Оек, село Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Оек

Иркутский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ, Оекская волость
115Оек с., вол. пр.крестьяне3138
115Оек с., вол. пр.поселенцы159
115Оек с., вол. пр.инородцы оседлые19

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Иркутский уезд, Оёкская волость
В одноименном селении
Иркутская губерния, Иркутский уезд
село Оёк

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Иркутский район
647784Оексело52°35'104°28'N-48-125

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Оекское сельское поселение
25612416101с Оексело
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