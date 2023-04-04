Трубецкая (Лаваль) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Лаваль) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Лаваль Иван Степанович

Мать: Лаваль Александра Григорьевна

Бракосочетание
28.05.1820

Муж: Трубецкой Сергей Петрович

Рождение ребёнка
02.02.1830

Дочь: Ребиндер Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Давыдова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Трубецкой Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Свербеева Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Трубецкой Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Трубецкой Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович

Смерть
1854
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Знаменский монастырь, Иркутск
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