Трубецкая (Лаваль) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
28.05.1820
Рождение ребёнка
02.02.1830
Дочь: Ребиндер Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Давыдова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Трубецкой Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Свербеева Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Трубецкой Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Трубецкой Сергей Петрович
Смерть
1854
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Знаменский монастырь, Иркутск