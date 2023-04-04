Давыдова (Трубецкая) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Дублянская Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Давыдов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Давыдов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Давыдов Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918