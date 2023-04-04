Давыдова (Трубецкая) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Трубецкая) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Трубецкой Сергей Петрович

Мать: Трубецкая Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Дублянская Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Давыдов Василий Петрович

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Давыдов Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Пётр Васильевич

Смерть
1918
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