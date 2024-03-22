(Касымова) Елена
Место рождения
Дата рождения20.05.1874
Дата смерти29.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1874
Отец: Касымов Семен
Мать: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Никитин Николай
Отец ребёнка: Никитин Михаил
Рождение ребёнка
12.02.1903
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Никитин Михаил
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Никитин Григорий
Отец ребёнка: Никитин Михаил
Рождение ребёнка
02.09.1914
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Никитин Михаил
Рождение ребёнка
27.08.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Никитин Михаил
Рождение ребёнка
27.03.1922
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Никитин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1959