(Касымова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Елена

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

20.05.1874

Дата смерти

29.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1874

Отец: Касымов Семен

Мать: Касымова Марфа

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Никитин Николай

Отец ребёнка: Никитин Михаил

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Никитин Михаил

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Никитин Григорий

Отец ребёнка: Никитин Михаил

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.09.1914

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Никитин Михаил

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.08.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Никитин Михаил

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.03.1922

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Никитин Михаил

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
29.04.1959
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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