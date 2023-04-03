Никитин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Николай

Никитин Николай

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

04.11.1900

Дата смерти

11.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900

Отец: Никитин Михаил

Мать: (Касымова) Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Никитина) ?

Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.11.1927

Сын: Никитин Михаил

Мать ребёнка: (Никитина) ?

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1928

Жена: (Жукова) Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.05.1931

Дочь: (Никитина) Нина

Мать ребёнка: (Жукова) Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жукова) Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жукова) Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
11.03.1985
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.