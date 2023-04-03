Никитин Николай
Место рождения
Дата рождения04.11.1900
Дата смерти11.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900
Отец: Никитин Михаил
Мать: (Касымова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Никитина) ?
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1927
Сын: Никитин Михаил
Мать ребёнка: (Никитина) ?
Бракосочетание
1928
Жена: (Жукова) Елена
Рождение ребёнка
11.05.1931
Дочь: (Никитина) Нина
Мать ребёнка: (Жукова) Елена
Рождение ребёнка
14.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Жукова) Елена
Рождение ребёнка
03.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Жукова) Елена
Смерть
11.03.1985