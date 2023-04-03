Касымов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Касимов Федор
Мать: Касымова Ксения
Военная служба
1858
Начало службы в армии | Вступил в службу
Рождение ребёнка
1860
Сын: Касымов Афонасий
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
1867
Сын: Касымов Филипп
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
23.10.1869
Сын: Касымов Яков
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Военная служба
01.01.1871
Окончание службы в армии | Перечислен в неслужилый разряд | РГВИА
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
20.05.1874
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Касимова Прасковья
Мать ребёнка: Касымова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касымова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1877