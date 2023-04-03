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Касымов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Касимов Федор

Мать: Касымова Ксения

Военная служба
1858
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Начало службы в армии | Вступил в службу
Рождение ребёнка
1860

Сын: Касымов Афонасий

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
1867

Сын: Касымов Филипп

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.1869

Сын: Касымов Яков

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Военная служба
01.01.1871
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Окончание службы в армии | Перечислен в неслужилый разряд | РГВИА
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
20.05.1874

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Касимова Прасковья

Мать ребёнка: Касымова Марфа

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касымова Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1877