(Никитина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения02.09.1914
Дата смерти16.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1914
Отец: Никитин Михаил
Мать: Елена
Рождение ребёнка
11.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темиров Закир
Рождение ребёнка
22.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темиров Закир
Рождение ребёнка
26.06.1947
Сын: Темиров Александр
Отец ребёнка: Темиров Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Темиров Закир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.2001
похоронена в Нальчике