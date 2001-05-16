(Никитина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Никитина) Анастасия

(Никитина) Анастасия

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

02.09.1914

Дата смерти

16.05.2001

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1914

Отец: Никитин Михаил

Мать: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темиров Закир

Рождение ребёнка
22.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темиров Закир

Рождение ребёнка
26.06.1947

Сын: Темиров Александр

Отец ребёнка: Темиров Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темиров Закир

Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
16.05.2001
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
похоронена в Нальчике
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close