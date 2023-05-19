Никитин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Михаил

Никитин Михаил

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

17.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Никитин Григорий

Мать: Ирина

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.11.1900

Сын: Никитин Николай

Мать ребёнка: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Никитин Григорий

Мать ребёнка: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.09.1914

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.08.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.03.1922

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
17.01.1943
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край