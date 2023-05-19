Никитин Михаил
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти17.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Никитин Григорий
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
04.11.1900
Сын: Никитин Николай
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
12.02.1903
Рождение ребёнка
15.02.1905
Сын: Никитин Григорий
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
02.09.1914
Рождение ребёнка
27.08.1918
Рождение ребёнка
27.03.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1943