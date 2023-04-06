(Никитина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Никитина) Татьяна

(Никитина) Татьяна

avatar

Место рождения

Суворовская

Дата рождения

12.02.1903

Дата смерти

26.04.1975

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1903

Отец: Никитин Михаил

Мать: Елена

Бракосочетание
1924

Муж: Матвиенко Василий

Рождение ребёнка
02.02.1925

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Матвиенко Василий

Рождение ребёнка
1928

Сын: Матвиенко Михаил

Отец ребёнка: Матвиенко Василий

Рождение ребёнка
22.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвиенко Василий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close