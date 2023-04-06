(Никитина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения12.02.1903
Дата смерти26.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1903
Отец: Никитин Михаил
Мать: Елена
Бракосочетание
1924
Муж: Матвиенко Василий
Рождение ребёнка
02.02.1925
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Матвиенко Василий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Матвиенко Михаил
Отец ребёнка: Матвиенко Василий
Рождение ребёнка
22.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвиенко Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1975