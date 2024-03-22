Матвиенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Василий

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

04.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1924

Жена: Татьяна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.02.1925

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Татьяна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Матвиенко Михаил

Мать ребёнка: Татьяна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Терек, Терский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
04.03.1974
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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