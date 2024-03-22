Матвиенко Василий
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти04.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
1924
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
02.02.1925
Рождение ребёнка
1928
Сын: Матвиенко Михаил
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
22.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Терек, Терский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1974