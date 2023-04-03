Касымова (Савина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымова (Савина) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Савин Поликарп

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1860

Сын: Касымов Афонасий

Отец ребёнка: Касымов Семен

Рождение ребёнка
1867

Сын: Касымов Филипп

Отец ребёнка: Касымов Семен

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.1869

Сын: Касымов Яков

Отец ребёнка: Касымов Семен

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Касымов Семен

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Касымов Семен

Рождение ребёнка
20.05.1874

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Касымов Семен

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Касымов Семен

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Касимова Прасковья

Отец ребёнка: Касымов Семен

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касымов Семен

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1877
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