Касымова (Савина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Савин Поликарп
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1860
Сын: Касымов Афонасий
Отец ребёнка: Касымов Семен
Рождение ребёнка
1867
Сын: Касымов Филипп
Отец ребёнка: Касымов Семен
Рождение ребёнка
23.10.1869
Сын: Касымов Яков
Отец ребёнка: Касымов Семен
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Касымов Семен
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Касымов Семен
Рождение ребёнка
20.05.1874
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Касымов Семен
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Касымов Семен
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Касимова Прасковья
Отец ребёнка: Касымов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касымов Семен
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1877