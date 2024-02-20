Фуното/Фонотов/Баркэт Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/Баркэт Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Гавриил Сергеевич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
10.07.1875

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.09.1876

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Акелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Дмитрий

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.01.1885

Жена: Фунотова/фонотова/баркэт Ксения Якимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/баркэт Ксения Якимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.03.1890

Дочь: Фунотова/фонотова/баркэт Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1890

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
23.10.1892

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
08.12.1895

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Спмридон Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: Сарра Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.12.1906

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Христофор Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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