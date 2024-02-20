Фунотова/Фонотова/Баркэт Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/Баркэт Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.03.1890

Дата смерти

07.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1890

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
07.11.1890
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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