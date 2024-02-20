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(Фуното/Фонотова/) Мария Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

30.01.1886

Дата смерти

05.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1886

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотова/баркэт Ксения Якимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
05.03.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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