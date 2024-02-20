Фунотова/Фонотова/Баркэт (Мумоку) Ксения Якимовна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти01.01.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.01.1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
30.01.1886
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
01.01.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - водянка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /