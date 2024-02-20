Фунотова/Фонотова/Баркэт (Мумоку) Ксения Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/Баркэт (Мумоку) Ксения Якимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

01.01.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
07.01.1885

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
01.01.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - водянка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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