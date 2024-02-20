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Фуното/Фонотов/Баркэт Илья Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1977

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Ксения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1897

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Ксения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение
Около 1977

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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