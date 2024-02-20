Фуното/Фонотов/Баркэт Илья Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1977
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Ксения
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение
Около 1977
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно