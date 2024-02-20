Фуното/Фонотова/Баркэт Ксения
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно