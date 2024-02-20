Фуното/Фонотова/Баркэт Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт Ксения

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1977 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1897

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Илья Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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