Фуното/Фонотов/Баркэт Гавриил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/Баркэт Гавриил Сергеевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Олимпиада Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мелания Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Юрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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