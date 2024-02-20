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Фунотов/Фонотов/Баркэт Николай Дмитрий

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

29.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
29.07.1884
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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