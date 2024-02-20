(Фунотова/Фонотова/Баркэт) Мария Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.11.1902
Дата смерти08.10.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
08.10.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /