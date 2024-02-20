(Фунотова/Фонотова/Баркэт) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунотова/Фонотова/Баркэт) Мария Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.11.1902

Дата смерти

08.10.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1902

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Александра Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
08.10.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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