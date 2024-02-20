Фуното/Фонотов/Баркэт Гавриил Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения27.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1876
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
31.08.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно