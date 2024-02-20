Фуното/Фонотов/Баркэт Гавриил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/Баркэт Гавриил Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1876

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Гаврилович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Елена Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
31.08.1897

Жена: Фунотова/фонотова/баркэт Домникия Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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