Фунотова/Фонотова/Баркэт (Черкас) Домникия Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-99,зап.-18
Бракосочетание
31.08.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно