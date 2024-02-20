Фунотова/Фонотова/Баркэт (Черкас) Домникия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/Баркэт (Черкас) Домникия Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878

Отец: Черкас Георгий Дмитриевич

Мать: Черкас Кириакия Ставрильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-99,зап.-18
Бракосочетание
31.08.1897

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Гавриил Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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