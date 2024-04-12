Урусова (Уварова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.11.1813

Дата смерти

13.01.1866

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1813

Отец: Уваров Сергей Семёнович

Мать: Уварова Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
30.04.1837

Муж: Урусов Павел Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Исаакиевский собор , Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.08.1838

Сын: Урусов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1839

Сын: Урусов Лёв Павлович

Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Головина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Урусов Александр Павлович

Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Урусов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1846

Сын: Урусов Николай Павлович

Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович

Рождение ребёнка
13.04.1853

Дочь: Урусова Софья Павловна

Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович

Смерть
13.01.1866
Место погребения: Новое Греческое кладбище, Ливорно, Италия
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