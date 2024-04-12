Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1813
Дата смерти13.01.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1813
Бракосочетание
30.04.1837
Исаакиевский собор , Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.08.1838
Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1839
Сын: Урусов Лёв Павлович
Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Головина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Урусов Александр Павлович
Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1846
Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1853
Дочь: Урусова Софья Павловна
Отец ребёнка: Урусов Павел Александрович
Смерть
13.01.1866
Место погребения: Новое Греческое кладбище, Ливорно, Италия