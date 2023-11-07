Урусов Павел Александрович 08.01.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урусов Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.01.1807, Москва, город федерального значения Москва

умер 18.01.1886, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Урусова (Уварова) Александра Сергеевна20.11.1813 г.р.
Дети
Урусов Владимир Павлович03.08.1838 г.р.
Урусов Лёв Павлович07.01.1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
30.04.1837

Жена: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Исаакиевский собор , Санкт-Петербург, Российская Империя

Рождение ребёнка
03.08.1838

Сын: Урусов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.01.1839

Сын: Урусов Лёв Павлович

Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Головина (Урусова) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Урусов Александр Павлович

Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Урусов Георгий Павлович

Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
25.01.1846

Сын: Урусов Николай Павлович

Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
13.04.1853

Дочь: Урусова Софья Павловна

Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Смерть
18.01.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место погребения: Тихвинское кладбище, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Российская Империя

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