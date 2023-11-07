Урусов Павел Александрович
мужской, родился 08.01.1807, Москва, город федерального значения Москва
умер 18.01.1886, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Урусова (Уварова) Александра Сергеевна20.11.1813 г.р.
Дети
Урусов Владимир Павлович03.08.1838 г.р.
Урусов Лёв Павлович07.01.1839 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.04.1837
Рождение ребёнка
03.08.1838
Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
07.01.1839
Сын: Урусов Лёв Павлович
Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Головина (Урусова) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Урусов Александр Павлович
Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.1846
Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
13.04.1853
Дочь: Урусова Софья Павловна
Мать ребёнка: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна
Смерть
18.01.1886