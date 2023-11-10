Урусов Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения03.08.1838
Дата смерти13.11.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1838
Бракосочетание
1873
Жена: Урусова Юлия Львовна
Рождение ребёнка
29.09.1876
Дочь: Урусова Софья Владимировна
Мать ребёнка: Урусова Юлия Львовна
Рождение ребёнка
31.12.1877
Мать ребёнка: Урусова Юлия Львовна
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Устинова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Урусова Юлия Львовна
Нарва, Эстонская ССР
Смерть
13.11.1880