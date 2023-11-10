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Урусов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Урусов Павел Александрович

Мать: Урусова Александра Сергеевна

Бракосочетание
05.05.1874

Жена: Урусова Мария Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.1200 №38//
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Урусов Павел Александрович

Мать ребёнка: Урусова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
?.07.1895

Дочь: Оболенская Софья Александровна

Мать ребёнка: Урусова Мария Борисовна

Киев, Киевский уезд
Смерть
1897
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