Урусов Александр Павлович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусов Александр Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1843

умер 1897

Отец
Урусов Павел Александрович08.01.1807 г.р.
Мать
Урусова (Уварова) Александра Сергеевна20.11.1813 г.р.
Супруги
Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна1856 г.р.
Дети
Урусов Павел АлександровичОколо 1875 г.р.
Оболенская (Урусова) Софья Александровна?.07.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Урусов Павел Александрович

Мать: Урусова (Уварова) Александра Сергеевна

Бракосочетание
05.05.1874

Жена: Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.1200 №38//

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Урусов Павел Александрович

Мать ребёнка: Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
?.07.1895

Дочь: Оболенская (Урусова) Софья Александровна

Мать ребёнка: Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
1897

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