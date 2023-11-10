Урусов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
05.05.1874
Жена: Урусова Мария Борисовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.1200 №38//
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Урусов Павел Александрович
Мать ребёнка: Урусова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
?.07.1895
Дочь: Оболенская Софья Александровна
Мать ребёнка: Урусова Мария Борисовна
Киев, Киевский уезд
Смерть
1897