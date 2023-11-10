Урусов Александр Павлович
мужской, родился 1843
умер 1897
ОтецУрусов Павел Александрович08.01.1807 г.р.
МатьУрусова (Уварова) Александра Сергеевна20.11.1813 г.р.
Супруги
Дети
Урусов Павел АлександровичОколо 1875 г.р.
Оболенская (Урусова) Софья Александровна?.07.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
05.05.1874
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Урусов Павел Александрович
Мать ребёнка: Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
?.07.1895
Дочь: Оболенская (Урусова) Софья Александровна
Мать ребёнка: Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
1897