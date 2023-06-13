Оболенская (Урусова) Софья Александровна ?.07.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская (Урусова) Софья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.07.1895, Киев, Украинская ССР, СССР

умерла 21.03.1974, округ Колумбия, Вашингтон, США

Отец
Урусов Александр Павлович1843 г.р.
Мать
Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна1856 г.р.
Супруги
Оболенский Николай Алексеевич24.04.1896 г.р.
Дети
Оболенский Алексис Николаевич28.10.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1895

Отец: Урусов Александр Павлович

Мать: Урусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
09.01.1919

Муж: Оболенский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
28.10.1919

Сын: Оболенский Алексис Николаевич

Отец ребёнка: Оболенский Николай Алексеевич

г. Гейдельберг, Баден, Германская империя

Смерть
21.03.1974
округ Колумбия, Вашингтон, США

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