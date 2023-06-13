Оболенская (Урусова) Софья Александровна
женский, родилась ?.07.1895, Киев, Украинская ССР, СССР
умерла 21.03.1974, округ Колумбия, Вашингтон, США
ОтецУрусов Александр Павлович1843 г.р.
МатьУрусова (Фон Фитингоф-Шель) Мария Борисовна1856 г.р.
Супруги
Оболенский Николай Алексеевич24.04.1896 г.р.
Дети
Оболенский Алексис Николаевич28.10.1919 г.р.
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Рождение
?.07.1895
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
09.01.1919
Рождение ребёнка
28.10.1919
Сын: Оболенский Алексис Николаевич
Отец ребёнка: Оболенский Николай Алексеевич
г. Гейдельберг, Баден, Германская империя
Смерть
21.03.1974
округ Колумбия, Вашингтон, США