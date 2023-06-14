Оболенский Алексис Николаевич 28.10.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Алексис Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.10.1919, г. Гейдельберг, Баден, Германская империя

умер 26.02.2006, Заречье, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Мать
Оболенская (Урусова) Софья Александровна?.07.1895 г.р.
Отец
Оболенский Николай Алексеевич24.04.1896 г.р.
Супруги
Оболенская (Фернстрём) Марта Фрицевна?.04.1920 г.р.
Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна28.05.1929 г.р.
Дети
Дэй (Оболенская) СофияНеизвестно г.р.
Литэм (Оболенская) СелинНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1919

Отец: Оболенский Николай Алексеевич

Мать: Оболенская (Урусова) Софья Александровна

г. Гейдельберг, Баден, Германская империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литэм (Оболенская) Селин

Мать ребёнка: Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Дмитрий

Мать ребёнка: Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дэй (Оболенская) София

Мать ребёнка: Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна

Бракосочетание
С 08.06.1948 по 02.10.1956

Жена: Оболенская (Фернстрём) Марта Фрицевна

г. Флоренция, Тоскана, Итальянская Республика

Бракосочетание
23.11.1959

Жена: Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна

г. Рим, Лаццио, Итальянская республика

Смерть
26.02.2006
Заречье, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

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