Оболенский Алексис Николаевич
мужской, родился 28.10.1919, г. Гейдельберг, Баден, Германская империя
умер 26.02.2006, Заречье, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
МатьОболенская (Урусова) Софья Александровна?.07.1895 г.р.
ОтецОболенский Николай Алексеевич24.04.1896 г.р.
Супруги
Оболенская (Фернстрём) Марта Фрицевна?.04.1920 г.р.
Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна28.05.1929 г.р.
Дети
Дэй (Оболенская) СофияНеизвестно г.р.
Литэм (Оболенская) СелинНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1919
г. Гейдельберг, Баден, Германская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литэм (Оболенская) Селин
Мать ребёнка: Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Дмитрий
Мать ребёнка: Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дэй (Оболенская) София
Мать ребёнка: Оболенская (Раунтри-Смит) Евдокия-Селин Владимировна
Бракосочетание
С 08.06.1948 по 02.10.1956
г. Флоренция, Тоскана, Итальянская Республика
Бракосочетание
23.11.1959
г. Рим, Лаццио, Итальянская республика
Смерть
26.02.2006
Заречье, Ульяновский муниципальный район, Калужская область